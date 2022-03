Russland truer utenlandske selskaper

Russland truer med å pågripe sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer regjeringen og konfiskere eiendelene til bedrifter som trekker seg ut av Russland. Blant selskapene som trues, er McDonald's, ifølge avisa. Her spiser folk på en av kjedens restauranter i Moskva. Foto: AP / NTB

Russland truer med å pågripe sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer regjeringen og konfiskere eiendelene til bedrifter som trekker seg ut av Russland.

Blant selskapene som rammes, er McDonald's, IBM og Coca-Cola, får Wall Street Journal opplyst.

Avisas kilder forteller at selskapene i løpet av den siste uka har blitt oppsøkt både fysisk, over telefon og ved brev, der de blant annet ble truet med søksmål. Advarslene skal ha ført til at minst ett av selskapene begrenset kommunikasjonen mellom den russiske grenen og resten av selskapet. Årsaken er angivelig bekymring for at kommunikasjon blant ansatte i selskapet kan bli fanget opp av russiske myndigheter.

Andre selskaper skal ha begynt arbeidet for å flytte sjefer ut av landet, får avisa opplyst.

Russlands president Vladimir Putin har uttrykt støtte til en lov som vil nasjonalisere eiendelene til utenlandske selskaper som forlater Russland på grunn av invasjonen av Ukraina. En lang rekke selskaper har trukket seg ut av landet enten permanent eller midlertidig på grunn av krigføringen.

Ifølge Wall Street Journal sier flere av selskapene at de ikke vil gjøre om på planene sine, trass i advarslene fra russiske myndigheter.