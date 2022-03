NTB

Natt til mandag går flyalarmen i store deler av Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform og nettavisa Kyiv Independent.

Ukrinform tvitret like før klokka 3 lokal tid at det høres sirener over nesten hele Ukraina. Blant annet skal det gjelde for Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Ifølge Kyiv Independent er det flyalarm i minst 19 av landets 24 regioner.