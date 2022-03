Jordskjelv i Indonesia og Filippinene

NTB

Både Indonesia og Filippinene ble mandag morgen rammet av relativt kraftige jordskjelv. Det er ikke meldt om store skader.

Først rammet et skjelv på 6,4 området ved Luzon-øya i Filippinene, mens nok et skjelv med styrke 6,7 fant sted utenfor vestkysten av øya Sumatra i Indonesia, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvene fant sted sent søndag kveld norsk tid.

Det tyske instituttet GFZ opplyser om at skjelvet ved Filippinene hadde en dybde på 10 kilometer, mens USGS opplyser om at skjelvet i Indonesia hadde dybde på 21 kilometer.

Foreløpig er det ikke meldt om betydelige skader på verken mennesker, bygninger eller infrastruktur, men i Filippinenes hovedstad Manila ristet det i bygninger, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det er ikke utstedt tsunamivarsel.