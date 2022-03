Ukrainas helseminister: Sju sykehus er ødelagt

Sju sykehus har blitt totalskadd i Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge helseminister Viktor Ljasjko. Tidligere i uka ble et sykehus med føde- og barselavdeling i Mariupol rammet av et russisk angrep. Foto: AP / NTB

NTB

Sju sykehus har blitt totalskadd i Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge helseminister Viktor Ljasjko.

Sykehusene må bygges fullstendig opp etter å ha blitt rammet av russiske luftangrep, sa Ljasjko søndag ifølge nyhetsbyrået Ukrinform. I tillegg skal mer enn 100 andre helsefasiliteter ha blitt skadd.

Ifølge Ljasjko er seks helsearbeidere drept, mens ytterligere 12 er såret.

Et russisk angrep mot et sykehus i Mariupol, der det blant annet var en føde- og barselavdeling, vekket sterke reaksjoner tidligere i uka. Ett barn og to andre personer ble drept i angrepet ved sykehuset, som hadde en fødeavdeling, ifølge ukrainske myndigheter.

Russland hevder sykehuset ble brukt av ukrainske styrker, men både ukrainerne og FN sier at sykehuset fortsatt var operativt da angrepet fant sted. Flere vestlige land har fordømt angrepet, og Storbritannia har kalt det en krigsforbrytelse.