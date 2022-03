Amerikansk journalist er skutt og drept utenfor Kyiv

NTB

Den amerikanske journalisten Brent Renaud er skutt og drept i Irpin utenfor Kyiv, bekrefter hans tidligere arbeidsgiver New York Times.

Renaud ble 50 år gammel. En annen amerikansk journalist ble skutt og såret i det samme angrepet, ifølge ukrainsk politi og Kyiv Post.

– Vi er i dyp sorg etter å ha hørt om Brent Renauds død. Brent var en talentfull filmskaper, som har bidratt til The New York Times gjennom årene, skriver en talsperson for avisa på Twitter.

Talspersonen sier at Renaud ikke var på oppdrag for avisa i Ukraina. Han hadde på seg et gammelt pressekort fra avisen, men han har ikke jobbet for avisen siden 2015.

Anklager russiske styrker

Politiet i Kyiv anklager russiske styrker for å ha skutt mot journalistene.

– I Iprin har de russiske okkupantene nettopp skutt de utenlandske journalistene fra New York Times! En drept, en såret, står det i en Twitter-melding fra ukrainsk politi.

I meldingen står det også at det blir gjort forsøk på å evakuere den sårede journalisten fra kampområdet.

Den ukrainske nasjonalforsamlingen skriver på meldingstjenesten Telegram at journalistene satt i en bil da de ble truffet av artilleriild.

En ukrainsk lege, Danylo Sjapovalov, som jobber frivillig for det ukrainske forsvaret, opplyser at den ene amerikaneren døde momentant, og at han ga førstehjelp til den andre.

Kjørte over bro

I en annen Twitter-melding forteller Renauds sårede journalistkollega om hva som hendte. Han forteller at de satt i en bil og kjørte over en bro i Irpin da de ble beskutt. De to skulle filme mennesker som flyktet fra Irpin. Bilen snudde, men de ble fortsatt skutt mot.

– Vi var to i bilen, min venn var Brent Renaud. Han ble skutt og er igjen der, sier journalistkollegaen som oppgir at han heter Juan. På opptaket forteller at han ikke vet hva som hendte med kollegaen.

I opptaket får den sårede journalisten behandling, og det er tydelig at han på det tidspunktet opptaket ble gjort, ikke visste at kollegaen var drept.