En omkom da buss med ukrainske flyktninger veltet

NTB

En buss med 50 ukrainske flyktninger veltet søndag morgen på en motorvei i Nord-Italia. En person omkom, opplyser redningspersonell.

Italiensk radio melder at flere personer ble skadd i ulykken, som skjedde på A14 i regionen Emilia-Romagna nordøst i Italia.

Bussen kjørte av veien og landet på siden rett ved siden av autovernet og like ved en åker. Brannmannskap måtte bruke to kraner for å få bussen opp igjen. Det er ikke klart hva som forårsaket ulykken.