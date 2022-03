Nordmenn importerer dobbelt så mye ost som i 2011

NTB

Importen av ost ble nesten doblet fra 2011 til 2021. Bøndenes organisasjoner mener tollvernet er for svakt.

I 2021 ble det importert 17.400 tonn ost til en verdi av 1,25 milliarder kroner, skriver Nationen.

Det er nærmere dobbelt så mye som i 2011.

De siste årene har osteimporten økt med over 10 prosent hvert år. Osteimporten står for mesteparten av økningen i importen av meieriprodukter, som var på 4,5 prosent i 2020–2021.

Nordmenn spiste mer ost totalt i 2021 enn i 2020, men norskprodusert ost utgjorde en mindre andel enn før.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er misfornøyd med utviklingen.

– Dette er jo beklagelig når vi kan produsere alt i Norge. Vi kan produsere mye mer enn vi gjør i dag, sier leder Kjersti Hoff.

Hun vil ha et bedre tollvern for osteprodukter og ønsker at det skal veksle mellom krone- og prosenttoll avhengig av hva som beskytter norsk matproduksjon best.

Nestleder Egil Christopher Hoen i Norges Bondelag mener nordmenn er blitt for godt vant med importost.

– Når det åpnes for tollfri import av mindre partier ost, venner vi forbrukeren til å spise importost, når de like gjerne kunne valgt norskprodusert, sier han.