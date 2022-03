Ukraina: 35 drept i russisk rakettangrep mot militærbase ved Lviv

NTB

Dødstallet stiger etter det russiske rakettangrepet mot militærbasen utenfor Lviv, vest i Ukraina. Minst 35 personer skal være drept og 134 såret.

Tidligere ble det meldt om ni døde og 57 sårede.

Ifølge guvernøren i Lviv-regionen ble Javoriv militærbase truffet av 30 raketter natt til søndag. Basen ligger knapt 25 kilometer fra grensa til Nato-landet Polen og 30 kilometer nordvest for storbyen Lviv vest i Ukraina.

Ifølge BBC ble basen etablert i 2007 for å trene ukrainske soldater.

Det skal være første gang at Russland angriper et mål såpass langt vest i Ukraina etter at invasjonen startet for 18 dager siden.

Treningsbase

Siden 2015 har USA regelmessig sendt instruktører for å trene opp Ukrainas militære, og også Nato har brukt basen til øvelser med soldater fra flere land.

Ifølge ukrainske myndigheter var det utenlandske instruktører til stede da rakettene rammet. Det er ikke kjent om de var blant de drepte eller sårede.

– Informasjon om ofrene blir klargjort nå, sier Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

– Dette er et terrorangrep mot fred og sikkerhet nær grensa til EU og Nato, skriver han på Twitter.

Flere angrep

Søndag ble det også meldt at russiske styrker har rettet bombeangrep mot flyplassen i Ivano-Frankivsk, en by vest i Ukraina, omtrent 250 km fra Ukrainas grense mot Slovakia og Ungarn. Det er tredje gang flyplassen har blitt mål for angrep.

– Jeg ber dere være så forsiktige som mulig og ta vare på dere selv, skriver byens ordfører Ruslan Marzinkiv på Facebook.

Han legger til at alle som bor nær flyplassen bør komme seg vekk, hvis de kan.

Lørdag ble også Lutsk rammet av flyangrep. Byen ligger nordvest i Ukraina.

Ifølge ukrainske medier gikk flyalarmen i en rekke byer natt til søndag, blant annet i Kyiv, Kharkiv, Tsjernihiv, Dnipro, Sumy, Poltava og Zjytomyr.

Harde kamper

Kampene rundt hovedstaden Kyiv hardner til. Det ble søndag formiddag meldt om harde kamper i Irpin og Makariv i Kyiv-regionen. Det samme gjelder for andre landsbyer i området, og den humanitære situasjonen blir stadig verre, ifølge militæret.

Lørdag ble rundt 20.000 mennesker evakuert fra Butsja, Irpin, Hostomel og Vorzel. Alle stedene ligger nordvest for den ukrainske hovedstaden. Forsøkene på å bringe sivile i sikkerhet fortsetter, ifølge forsvaret.

I Mykolajiv, kystbyen mellom Odesa og Kherson ved Svartehavet, skal ni personer ha blitt drept i russiske flyangrep, ifølge guvernør Vitalij Kim.

– Avskum!!! Ni mennesker døde som et resultat av drittsekkers bomber, skriver Kim på meldingstjenesten Telegram.

Byen med rundt 500.000 innbyggere har vært mål for russiske angrep i flere dager. Mange sivile har flyktet fra byen som følge av kraftig bombardement.

Ifølge en AFP-reporter ble en øyeklinikk og et kreftsykehus beskutt lørdag.