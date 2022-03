Trump: Min personlighet holdt USA unna krig

Tidligere president Donald Trump deltok på et folkemøte i delstaten South Carolina lørdag kveld. Foto: Meg Kinnard / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs tidligere president Donald Trump sier at personligheten hans gjorde at USA holdt seg unna krig under de fire årene han satt med makten.