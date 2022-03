Kamala Harris: Hele Europas demokrati er truet

USAs visepresident Kamala Harris forlot fredag Romania og satte kursen hjem etter et tre dager langt besøk til Romania og Polen for å diskutere Ukraina-krigen. Foto: Saul Loeb / pool via AP / NTB

NTB

USAs visepresident Kamala Harris advarer om at den russiske invasjonen i Ukraina truer demokrati og sikkerhet i hele Europa.

– Når demokrati er truet overalt, er vi alle truet, sa hun lørdag til partifeller i Demokratene etter å ha kommet hjem fra en reise til Polen og Romania, ifølge BBC.

President Joe Bidens administrasjon er under press for å gi mer militær støtte til Ukraina, men har insistert på at Washington ikke komme til å gå til noen skritt som kan føre til direkte konflikt med Russland, slik USA og Nato frykter kan skje dersom det blir opprettet en flyforbudssone over Ukraina.

Da Biden overtok presidentembetet, sto han overfor en nasjon som viste motstand mot at USA skulle bli involvert i flere kriger i utlandet. Da han trakk USA ut av Afghanistan i fjor, erklærte han at det ikke er USAs rolle å hjelpe verden.

Men meningsmålinger antyder nå at amerikanerne i større grad retter blikket mot Ukraina, med så mange som 45 prosent som sier de støtter flyforbudssone over Ukraina, ifølge BBC.