Zelenskyj hevder Russland prøver å rive landet i biter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber landet stå samlet. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

Russland prøver å etablere nye «pseudo-republikker» i Ukraina for å rive i stykker landet, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj ber Ukrainas regioner, blant dem Kherson som er tatt av russiske styrker, om å ikke gjenta erfaringen fra Donetsk og Luhansk øst i landet, der russiskstøttede separatister begynte å kjempe mot ukrainske styrker i 2014.

– Okkupantene i Kherson-regionen prøver å gjenta den triste erfaringen ved å etablere pseudo-republikker, sa Zelenskyj i en tale natt til søndag.

– De driver med utpressing mot lokale ledere, de legger press på folkevalgte, de ser etter noen de kan bestikke, sa presidenten.

Men byrådsmedlemmer i Kherson, en by sør i landet med 290.000 innbyggere, avviste lørdag planer om en ny pseudo-republikk, uttalte Zelenskyj.

Russland anerkjente i februar, før invasjonen av Ukraina startet, Donetsk og Luhansk som egne republikker. Moskva uttalte at det måtte gjøres for å beskytte separatistregionene, og krever at også Ukraina anerkjenner uavhengigheten.

– Ukraina skal overleve denne testen. Vi trenger tid og styrke til å knuse krigsmaskinen som har kommet til landet vårt, sa Zelenskyj.