Medier: Russland har innsatt ny ordfører i Melitopol

NTB

Russiske militære har innsatt en ny ordfører i den sørukrainske byen Melitopol etter bortføringen av byens ordfører fredag, ifølge BBC og CNN.

– Den nyinnsatte ordføreren er Galina Daniltsjenko, et tidligere medlem i byrådet, står det i en uttalelse på nettstedet til administrasjonen i Zaporozhje-regionen ifølge CNN.

Daniltsjenko sto lørdag fram på lokalt fjernsyn der hun erklærte at hennes hovedoppgave er å bygge opp «grunnleggende mekanismer i lys av en ny realitet», melder BBC.

Daniltsjenko sier at hun skal etablere en komité bestående av «folkets representanter» for å håndtere viktige saker i byen som har kommet under russisk kontroll etter kamper mot ukrainske styrker. Hun oppfordrer innbyggerne til å ikke delta i det hun kaller «ekstremisthandlinger».

BBC har ikke vært i stand til å bekrefte uavhengig utnevnelsen av Daniltsjenko, men utnevnelsen er bredt omtalt i lokale medier.

Byens folkevalgte ordfører Ivan Fedorov ble iført hette og bortført av væpnede menn fra en offentlig bygning fredag, viser et videoopptak som CNN har fått bekreftet er ekte.

Påtalemyndighetens kontor i den russiskstøttede separatistkontrollerte Luhansk-fylket i Donbass-regionen i Øst-Ukraina skrev på sitt nettsted fredag at Federov er anklaget for «terroraktiviteter» og finansiering av en nasjonalistisk militsgruppe «for å begå terrorhandlinger mot sivile i Donbas».