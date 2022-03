Zelenskyj: 12.729 sivile ble evakuert lørdag

President Volodymyr Zelenskyj sier omverdenen må gjøre mer for Ukraina. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at over 12.000 sivile ble evakuert lørdag. Han takker verdenssamfunnet for all støtte, og ber samtidig om mer hjelp.