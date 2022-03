Rakettangrep mot Arbil i Nord-Irak

NTB

Tolv raketter ble skutt mot Arbil i den kurdiskstyrte delen av Nord-Irak natt til søndag, men ingen ble drept eller såret, melder lokale myndigheter.

– Flere raketter falt over byen Arbil, sier guvernør Omid Khoshnaw ifølge det irakiske nyhetsbyrået INA.

Irakiske sikkerhetsstyrker opplyser at det dreide seg om tolv raketter.

- Tolv ballistiske raketter ble skutt fra utenfra Irak og Kurdistans grenser, mer nøyaktig fra østlig retning, står det i en pressemelding fra den kurdiske antiterrorenheten tlihørende kurdiske sikkerhetsstyrker. Iran ligger øst for grensen.

Rakettene hadde kurs for USAs konsulat i Arbil og flere av dem traff bygningen, ifølge ikke navngitte irakiske tjenestemenn. Bygningen, som er nyoppført og for tiden ikke i bruk, ble påført materielle skader, hevder de.

Men en amerikansk Pentagon-kilde sier til AP at angrepet ikke førte til noen skader på bygningen, at det ikke er klart hvor mange raketter det dreide seg om, og at det ikke er klart hvor de slo ned.

Det er ingen meldinger om drepte eller sårede.

Satellittkanalen Kurdistan24, som holder til i nærheten av konsulatbygningen, skrudde på sendingen sin like etter angrepet og viste knuste vinduer og bygningsbiter på gulvet i TV-studioet.

Det iranske statlige nyhetsbyrået IRNA siterer irakiske medier på angrepet, men byrået oppgir ikke hvor rakettene skal ha kommet fra.

Angrepet fant sted flere dager etter at Israel gjennomførte et luftangrep nær Damaskus i Syria, der to medlemmer av Irans revolusjonsgarde ble drept.