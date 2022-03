Zelenskyj ber Israels statsminister om hjelp til å finne bortført ordfører

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba lørdag Frankrike, Tyskland og Israel om hjelp til å finne den bortførte ordføreren i Melitopol. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

President Volodymyr Zelenskyj ber Israel om hjelp til å finne ordføreren som ifølge ukrainske myndigheter ble bortført av russiske styrker i Melitopol fredag.

Zelenskyj kom med forespørselen da han snakket med israels statsminister Naftali Bennett lørdag kveld. I samtalen sa også Zelenskyj at han er åpen for å møte Russlands president Vladimir Putin i Israel, på betingelse av at en våpenhvile er på plass.

– Vi snakket om russisk aggresjon og utsiktene for fredssamtaler. Vi må stanse undertrykkelsen mot sivile. Jeg ba om hjelp til å få løslatt den bortførte ordføreren i Melitopol og lokalt offentlig ansatte, skrev Zelenskyj på Twitter etter samtalen med Bennett.

Tidligere lørdag ba Zelenskyj Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz ta opp saken om den bortførte ordføreren med Putin.

Zelenskyjs kontor la fredag ut et videoopptak som CNN senere geolokaliserte og verifiserte ektheten av og som viser ordfører Ivan Fedorov med hette over hodet bli ført bort av væpnede menn fra en offentlig bygning i Melitopol.