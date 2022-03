Eksperter om Russlands mest populære journalist: – Viktig og farlig

Russlands mest populære journalist har nylig kommet med oppsiktsvekkende uttalelser om krigen i Ukraina. – De kommer på toppen av årevis med edder og galle, sier norsk professor.

Den 58 år gamle russiske journalisten Vladimir Solovjov er en av journalistene i russisk presse som fører hardest propaganda for president Vladimir Putin.

Solovjov var den mest populære journalisten i landet i 2021, skriver VG.

Vladimir Solovjov er en av Vladimir Putins fremste propaganda-stemmer i den russiske pressen.

Siden høsten 2019 har han ledet et program på kanalen Rossija-1 som heter «Moskva. Kreml. Putin». I 2020 startet han også sin egen YouTube-kanal, men tidligere denne uken ble YouTube-kontoen hans fjernet. Dette har ikke hindret Solovjov fra å fortsette å sende på russiske plattformer. I sin første sending etter at han ble fjernet fra YouTube, ble Solovjov sitert på følgende, ifølge VG:

– Vesten vurderer en endelig løsning på «russerspørsmålet».



Solovjov la til at Vesten tenker at «Hitler var inne på noe».

Sist søndag uttalte Solovjov dette på sitt program på Rossija-1:

– Vi kjemper ikke mot en ukrainsk hær nå, men mot en veltrente og internasjonalt organiserte nazister. Nazister fra hele verden, hele den uferdige naziflokken kommer for å jakte på russerne, sa han.

– Kommer på toppen av årevis med edder og galle

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i kritiske freds- og konfliktstudier ved UiT Norges arktiske universitet, sier at nazisme i Russland er et kjennetegn for vestlige verdier.

– Nazister kom fra Vesten, og russerne bruker ordet for å gjenspeile verdiene til Vesten, inklusivt rettigheter til homofile, for eksempel. Det handler ikke nødvendigvis om Hitler. Russerne bruker begrepet annerledes enn hva vi er vant til. Begrepet er ment som truende, sier hun til ABC Nyheter.

Jardar N. Østbø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, sier at Solovjovs uttalelser er «farlige» i den forstand at de bidrar til å tegne et galt bilde av hva krigen i Ukraina er.

– De er med på å befeste et fiendebilde som legitimerer hat og rettferdiggjør fortsatt krig. Samtidig kommer de på toppen av årevis med edder og galle fra Solovjov, og det er uvisst i hvilken grad de tas bokstavelig og i hvilken grad det er underholdning, sier han til ABC Nyheter.

– Møter Solovjov mye motstand i Russland?

– Han er svært upopulær i liberale kretser, men får stor plass på stats-TV, svarer Østbø.

– En hatefull merkelapp som betyr «anti-russisk»

Professoren sier at propaganda er svært viktig for det russiske regimet generelt.

– De kan ikke lure folk til å tro hva som helst, men må utnytte oppfatninger, fordommer og komplekser som allerede er der. I denne situasjonen, med storkrig i nabolandet, er de fullstendig avhengige av å opprettholde narrativet om at dette er en begrenset militæroperasjon, en redningsaksjon for ukrainerne og nødvendig for å forsvare Russland mot Vesten. Dette kan vise seg å være en vanskelig oppgave, men de må gjøre det, mener Østbø.

– Hvorfor mener Solovjov at det er nazister som kjemper mot Russland?

– Det er først og fremst en hatefull merkelapp som betyr «anti-russisk». Men dette har også noen bittesmå korn av sannhet som russisk propaganda dyrker fram til å bli gigantiske trær. Det har å gjøre med hvordan den ukrainske nasjonalisten Stepan Bandera ved begynnelsen av andre verdenskrig samarbeidet med nazistene, da han feilaktig mente det ville tjene den ukrainske nasjonen, forteller Østbø.

Han sier at triumfen i andre verdenskrig er den viktigste nasjonale myten i dagens Russland, og at alle på feil side er automatisk dødsfiender. At Stalin samarbeidet med Hitler før angrepet på Sovjetunionen, blir glemt, glosset over eller bortforklart.

– I tillegg er russiske medier opptatt av dagens ukrainske høyreekstreme, som absolutt finnes, og mange av dem er særdeles anti-russiske. Og så er det den ukrainske Azov-bataljonen, som har nynazistiske elementer. Dette var i utgangspunktet en frivillig styrke, men den har blitt brukt i kampen mot Russland og russiskstøttede separatister.

– Russerne er villig til å risikere mye

Gunhild Hoogensen Gjørv sier at uttalelsene til Solovjov kan bli farlige.

Gunhild Hoogensen Gjørv sier at den russiske journalisten Vladimir Solovjov er veldig populær. Les mer Lukk

– Han er veldig populær, og han prøver å opphisse motstand mot Vesten. Han støtter Putin i alt Putin gjør. Det Solovjov sier er med på å skape frykt, og slike uttalelser kan være skremmende for folk. Da kan folk igjen reagere med voldelige reaksjoner for å hindre det de frykter. Samtidig må det legges til at det er vanskelig å få noen særlig oversikt over hvor mange tilhengere han har, og hvor mange som faktisk tror på det han sier, forteller hun.

I løpet av de siste to ukene har mange russere demonstrert mot landets invasjon av Ukraina. Over 4300 personer skal sist helg ha blitt pågrepet i 56 russiske byer i forbindelse med demonstrasjoner, skriver NTB.

– Mange russere prøver fortsatt å få tak i andre nyhetskilder og kjøper ikke propagandaen til Solovjov. De ser at det som den russiske staten foretar seg, er fullstendig feil og farlig. Mange russere vet at de risikerer mye ved å gå ut i gatene og protestere. De vet at de kan bli arrestert. De er villig til å risikere mye for å protestere mot Putin, sier Gjørv.

– Hvor viktig er denne propagandaen for Putin?

– Propagandaen til Solovjov er veldig viktig for Putin. Han prøver virkelig å kontrollere informasjonen som når ut til det russiske folk. Han har trappet opp sensureringen av nyhetskilder, og snevret inn informasjonen til befolkningen, sier hun.