Russiske turister strandet i Thailand

Russerne har nå få muligheter til å komme seg hjem etter at flyselskap sluttet å fly til Russland.

NTB

Tusener av russiske turister er strandet i Thailand etter at flyene og kredittkortene deres ble kansellert som følge av invasjonen i Ukraina.

Rundt 6.500 russiske turister befinner seg i Phuket, Surat Thani, Krabi og Pattaya, alle provinser i Thailand som er populære feriesteder for russere.

Et tusentall ukrainere er også strandet i landet, ifølge Yuthasak Supasorn hos Thailands turistmyndigheter.

Og hvis de ikke har kontanter eller UnionPay-kredittkort, utstedt av kinesiske finansselskaper, kan de heller ikke betale hotellene sine etter at Visa og MasterCard fulgte opp sanksjonene ved å suspendere kredittkortene deres.

Mange hoteller gir russere avslag



Thailandske myndigheter forsøker å hjelpe ved å forlenge visumenes gyldighet og finne flyselskap som flyr via andre destinasjoner, for eksempel i Midtøsten, og mange hoteller gir russere avslag i håp om at de kan betale litt.

Krigen i Ukraina rammer også turistindustrien i Thailand hardt siden russere i årevis har vært en stadig større gruppe tilreisende. Det var håp om et oppsving nå som coronapandemien gikk mot slutten.