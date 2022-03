Ukrainske separatister vervet fremmedkrigere fra Midtøsten

NTB

Prorussiske separatister i Øst-Ukraina sier at tusener av «frivillige» krigere er på vei fra Midtøsten for å slutte seg til kampen mot regjeringsstyrkene.

– Jeg vil ikke utelukke at de snart er her og kjemper skulder til skulder med oss i skyttergravene for frigjøringen av folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, sa Donetsk-lederen Denis Pusjilin til russisk TV lørdag.

Han sa at flere tusen fremmedkrigere er på vei fra Midtøsten.