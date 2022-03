Russisk diplomat advarer: – Vil se på våpenforsendelser som mål

En høytstående russisk diplomat advarer om at Russland kan komme til å se på vestlige forsendelser av militært utstyr til Ukraina som et militært mål.

Viseutenriksminister Sergej Rjabkov advarte lørdag USA om at de vil se på leveranser av vestlige våpen til Ukraina som et mål.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

– En handling som gjør konvoiene til direkte mål

Rjabkov skal ha sagt at Russland har advart USA om at det å pumpe våpen fra en rekke land til Ukraina ikke bare er et farlig trekk, men en handling som gjør disse konvoiene til legitime mål.

Samtidig tok han seg tid til å fordømme de amerikanske sanksjonene mot Russland.

Videre sa han at de ikke hadde noen intensjon om å utvise vestlige medier eller virksomheter midt i de høye spenningene med Vesten.

Han la også til at de ikke kom til å eskalere situasjonen.

– Et angrep mot Nato-kapasiteter vil være et angrep mot Nato

Tidligere denne uken gikk Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ut og advarte Russland mot å angripe forsyningslinjer Nato-land benytter inn til Ukraina.

– Et angrep mot Nato-territorium, mot Nato-styrker og mot Nato-kapasiteter vil være et angrep mot Nato, sier Stoltenberg til canadiske CBC News.

Han medga videre at forsyningslinjene inne i landet er sårbare for artilleri- og flyangrep.

Nato-landenes rett til å forsyne Ukraina med våpen, er imidlertid nedfelt i FN-charteret, sa han.