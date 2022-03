Ukraina hevder russiske angrep fortsetter til tross for evakueringsplan

NTB

Både i Kyiv- og Donetsk-regionen hevder guvernørene at russiske angrep fortsetter til tross for planer om å gjennomføre sikre evakueringer.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere lørdag opplyste visestatsminister Iryna Veresjtsjuk at de humanitære korridorene var åpne fra blant annet Mariupol og Zaporizjzja.

– Situasjonen er komplisert. Det er konstant beskytning, sier Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko til lokale medier.

I morgentimene lørdag sa Veresjtsjuk at hun håper at Russland vil stå ved løftene sine om våpenhvile, ifølge Sky News.

Ukraina planla på det tidspunktet å evakuere sivile fra flere mindre byer i Kyiv- og Sumy-regionene, og fra andre områder der det pågår kamper.

– Jeg håper at dagen går bra, at alle de planlagte rutene vil være åpne, og at Russland står ved sine forpliktelser for å garantere våpenhvile, sa Veresjtsjuk.

Det har vært flere mislykkede forsøk på å evakuere sivile fra den beleirede byen Mariupol tidligere i uka.