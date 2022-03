Fra Ukraina til Norge: Slik er ruten for mange av flyktningene

Ved grenseovergangen i Medyka kommer flyktninger fra Ukraina gående og med biler. Når de kommer over grensen, blir de tatt imot av frivillige som gir dem mat og transport videre.

NTB

2,3 millioner ukrainere har flyktet fra krigen, og daglig kommer flere busslaster til Norge. For mange av flyktningene går veien over grensen til Polen.

Diana Poltaviets (20) og familien ventet i tre dager før de ble plukket opp av en buss som skulle til Norge. I mellomtiden var hun frivillig på mottakssenteret. Les mer Lukk

– Jeg har en drøm. Jeg vil ha et hus på Karmøy, sier 20 år gamle Diana Poltaviets til NTB på et flyktningmottak i Przemysl i Polen.

I tre dager har hun, moren og søsknene ventet på bussen som skal ta dem til Norge. Den siste uken har flere busslaster kjørt til Norge fra akkurat dette mottaket.

NTB har gått opp ruten for mange av dem som kommer denne veien.

1. Lviv, Ukraina

For mange ukrainere går veien ut av landet via Lviv. Byen vest i Ukraina har inntil nå sluppet angrep i krigen, men natt til fredag ble det meldt om bombing. Grensen til Polen ligger rundt 85 kilometer unna, og mange drar dit med buss, biler og tog. Polen har tatt imot størstedelen av krigsflyktningene fra Ukraina, men også de andre nabolandene opplever en stor flyktningstrøm.

2. Grensepasseringen

Grenseovergangen i Medyka er en av de travleste i Polen etter at krigen startet, og bilkøene for å slippe over er ofte flere titalls kilometer lang. Flyktningene som passerer til fots, blir møtt av soldater som hjelper dem med bagasjen. Langs de første hundre meterne i Polen står en rekke hjelpeorganisasjoner klare og deler ut mat, utstyr, klær og andre ting de måtte trenge. Deretter blir de fraktet med buss videre til mottak i nærheten, eller til togstasjoner eller andre byer i Polen. Slik er det også ved flere av de andre grenseovergangene.

Saken fortsetter under bildet.

Ved grenseovergangen i Medyka i Polen er det lagt fram klær til dem som måtte trenge det. Les mer Lukk

3. Mottakssenteret

Mottaket: På et gammelt kjøpesenter i sentrum av Przemysl har de frivillige samlet seg. Her kan flyktningene hvile litt før de drar videre til de byene eller landene de vil til. Busser til hele Europa går fra utsiden, mens inne er det feltsenger de kan hvile på og få seg noe å spise. Les mer Lukk





I den polske byen Przemysl, ikke langt fra grensa, er et nedlagt kjøpesenter gjort om til flyktningmottak, med flere rom fylt med feltsenger. Flere hjelpeorganisasjoner er til stede, og det tilbys helsetjenester og deles ut mat. Herfra kommer det hele tiden busser med nye flyktninger.

– Vi samler dem som vil til Norge på rom nummer 12. Det er mange som har familie, venner, bekjente av bekjente av bekjente, sånn at de har hørt om Norge. Så er det noen som ikke vet hvor de skal, men vi sier vi har en buss til Norge, og da sier de gjerne at de vil være med, sier Stian Eliassen fra Stavanger til NTB.

Saken fortsetter under bildet.

På rom nummer 12 samles flyktningene som vil til Norge. Les mer Lukk

Han har vært på mottaket for å hjelpe til de siste dagene med å sende av gårde busser til Norge. Det går jevnlig busser til andre byer i Polen, Europa og til Norge.

Norske Stian Eliassen er frivillig på senteret og koordinerer transport for dem som skal til Norge. Les mer Lukk

Diana Poltaviets (20) har flyktet fra en liten by i Poltava-regionen i Ukraina sammen med broren, søsteren og moren. De tre siste dagene har hun hjulpet til som frivillig på mottaket, mens de har ventet på en buss videre til Norge.

– De fleste på rommet er kvinner med barn. Jeg antar at de vet noe om Norge, for de fleste skal besøke venner eller familie.

Det gjelder også henne selv. Familien har en venn i Haugesund, og hun har vært på besøk to ganger.

– Jeg liker landet veldig godt. Jeg har en drøm. Jeg vil ha et hus på Karmøy. Det er virkelig vakkert, jeg liker det. Så nydelig natur, sier hun.

Men mest av alt vil hun tilbake til Ukraina – helst så fort som mulig. Faren måtte bli igjen i landet, mens resten av familien dro.

Saken fortsetter under bildet.

Nesten daglig går det busser til Norge fra mottakssenteret i Przemysl i Polen. Her henter en minibuss ni passasjerer torsdag formiddag. Les mer Lukk

– Det er vanskelig å få familien splittet. Og det er vanskelig å dra fra fedrelandet sitt. Jeg er patriot, jeg liker landet mitt, Ukraina. Og jeg vil komme tilbake når dette er over. Når vi kan feire seiersdagen. Jeg håper det blir snart.

4. Bussturen

Bussene kjører til forskjellige steder i Norge, men mange kjører til Nasjonalt ankomstsenter i Råde eller flyktningmottaket på Helsfyr i Oslo. Også andre steder i landet opprettes det nå mottak. Familien til Diana blir kjørt helt til Haugesund, etter at de fleste andre på bussen er sluppet av på Helsfyr.