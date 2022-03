NTB

Den første forsendelsen med humanitær hjelp fra Kina skal ha ankommet Ukraina.

Kinesiske statlige medier melder at forsendelsen har ankommet byen Tsjernivtsi, og at den inneholder blant annet tepper og lommelykter, skriver New York Times.

Tsjernivtsi ligger vest i Ukraina, nær grensen til Romania.