USA: Ingen tegn til hviterussiske styrker i Ukraina

NTB

USAs forsvarsdepartement opplyser at det ikke er observert noen som helst slags bevis for at hviterussiske styrker er i Ukraina.

– Vi har ikke sett noen indikasjoner på at hviterussiske tropper eller styrker har forflyttet seg inn i Ukraina. Vi ser ikke tegn til noen som helst nær forestående involvering fra hviterussiske styrker. Men det betyr ikke at det ikke kan skje eller at det ikke vil komme til å skje, sier Pentagon-talsmann John Kirby ifølge BBC.

Tidligere fredag kveld meldte Sky News at Ukraina ikke kunne utelukke en slik utvikling. Kanalen viste til uttalelser fra ukrainske myndigheter om at russiske jagerfly angivelig planla å angripe en landsby i Hviterussland, fra ukrainsk luftrom, for å kunne gi Minsk et påskudd til å støtte Russland i krigen.

BBC opplyser at den ukrainske påstanden ikke har latt seg bekrefte fra uavhengig hold.