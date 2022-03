Wall Street avsluttet uken med nedgang

Ukraina-krigen og høy inflasjon i USA bidro til nedgang på Wall Street fredag. Foto: Allie Joseph / New York Stock Exchange via AP / NTB

NTB

Aksjemarkedet i USA avsluttet uken med fall som følge av Russlands invasjon av Ukraina og bekymring rundt inflasjon.

Dow Jones gikk ned 0,7 prosent fredag. Den bredere sammensatte Samp;P 500 stengte med en nedgang på 1,3 prosent. Teknologitunge Nasdaq falt 2,2 prosent.

Ved stengetid hadde oljeprisen fortsatt å stige gjennom dagen. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 112,65 dollar, en oppgang på 3,1 prosent. Prisen på amerikansk lettolje steg 3,2 prosent til 109,36 dollar.

Det amerikanske markedet ser nå fremover mot neste ukes to dager lange rentemøte i USAs sentralbank. Federal Reserve har i forkant sendt sterke signaler om at den kommer til å øke styringsrentene for første gang siden koronapandemien brøt ut, for å bekjempe stigende inflasjon.