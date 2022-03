Virolog slår alarm: Covid-behandling kan forårsake utbrudd av resistent variant

Australske forskere går ut med bekymringer om at en mutert resistent variant av coronaviruset kan oppstå som følge av covid-behandlingen sotrovimab. Medikamentet er godkjent til bruk i Norge.

Nå ber australske virologer om at pasienter som blir satt på behandlingen får grundig oppfølging, også etter endt behandling. Funnene er publisert i det akademiske tidsskriftet The New England Journal of Medicine onsdag.

Studien tok for seg 100 pasienter i Sydney som fikk medisinen sotrovimab som behandling mot bekreftet coronavirus-smitte i 2021. Samtlige var smittet av varianten delta.

Sotrovimab består er monoklonale antistoffer som gis intravenøst i tilfeller hvor risikoen for alvorlig sykdom eller død hos pasienten er høyere, og behandlingen må gis innen fem dager etter bekreftet smitte.

Viruset muterte og ble resistent

Den ledende forskeren bak studien bekrefter at minst fire av de totalt hundre personene som tok del i studien ble resistent mot medikamentet innen 13 dager etter behandlingen begynte. I tillegg ble virus hentet fra pasientene både før og etter behandlingen analysert og sekvensert, hvor det ble funnet mutasjoner i pasientene som gjorde viruset resistent mot behandling.

Forskerne anerkjenner at det er umulig å følge opp hver eneste pasient med PCR-tester etter endt behandling, i forsøk på å identifisere mutert resistent virus.

– Det er svært lite oppfølging av pasienter som gjennomgår behandling mot covid-19, men vi anbefaler at personer som utvikler alvorlig sykdom til tross for at de får sotrovimab blir isolert og testet for mutert virus, sier den ledende forskeren Rebecca Rockett til The Guardian.

For drøyt en måned siden åpnet Australia grensen for vaksinerte reisende fra andre land. Her gjenforenes Charlotte (8) med bestefar Bernie i Sydney.

– Vi ønsker ikke en smittebølge av resistent virus

Årsaken er at forskerne ser en tendens til at medisinen mister effekt hos dem hvor viruset muterer mens de får behandling, dermed utvikler de alvorlig sykdom til tross for behandlingen. Forskerne klarte å dyrke virus hentet fra disse pasientene i laboratorier, noe som indikerer at viruset fremdeles lever og pasienten fremdeles er smittsom.

– Det vi ikke ønsker å se er en smittebølge forårsaket av resistent virus, sier Rockett.

Forskerne anbefaler at folk som gjennomgår behandlingen og likevel utvikler alvorlig sykdom isoleres frem til det kan bekreftes av viruset er ute av kroppen.

Godkjent for bruk i Norge

I februar fikk norsk helsevesen grønt lys for bruk av sotrovimab på norske sykehus. Legemiddelet kan benyttes i spesialisthelsetjenesten til behandling av covid-19 etter prioriteringer fastsatt av fagdirektørene i RHF-ene. Prioriteringene gjøres på bakgrunn av anbefalinger om bruk av sotrovimab i dialog med det infeksjonsmedisinske interregionale fagmiljøet, skrev Dagens Medisin 14 februar.

Overlege ved Legemiddelverket Sigurd Hortemo meddler at Norge allerede revurderer bruken av sotrovimab, hvor svekket effekt mot varianten BA.2 ligger til grunn.

Behandlingen gis intravenøst, og gjøres dermed kun under oppsyn av helsepersonell. Men nå, knappe en måned etter behandlingen fikk grønt lys, melder Legemiddelverket om at bruken vil bli begrenset i Norge.

– Det er allerede et mulig problem at sotrovimab dessverre ser ut til å virke dårligere mot den undervarianten av Omicron (BA2) som dominerer i Norge nå. Derfor vil det trolig være lite bruk av sotrovimab i Norge de neste ukene, sier overlege ved Legemiddelverket Sigurd Hortemo til ABC Nyheter.

– Slike studier er svært viktige

Hortemo understreker viktigheten av at behandlingsmetoder mot covid-19 blir grundig undersøkt og gjennomgått, også etter at medikamentet er godkjent til bruk. I tillegg til sotrovimab kan også anakinra (Kineret), tocilizumab (RoActemra, baricitinib (Olumiant) og remdesivir nå benyttes i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten i Norge.

– Det er viktig at denne typen undersøkelser blir gjort, og kliniske miljøer må vurdere hvordan pasienter som har fått sotrovimab må følges opp, sier Hortemo.

Den eventuelle videre bruken av sotrovimab og andre behandlinger mot covid-19 i Norge avgjøres av Helsedirektoratet, i samarbeid med kliniske miljøer.