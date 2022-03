Britisk polarskute funnet etter over 100 år under isen i Antarktis

Endurance sank endelig i Antarktis i november 1915.

NTB

Over 100 år etter at norskbygde Endurance ble knust av isen i Antarktis, er skipet fra Ernest Shackletons ekspedisjon funnet – 3.000 meter under polarisen.