Russland innrømmer bruk av termobariske bomber i Ukraina: Skaper sjokkeffekt og påfører fienden massive ødeleggelser

En russisk TOS-1 Buratino multippelrakettkaster under øvelse. Våpensystemet kan skyte ut termobariske bomber. Disse regnes som vesentlig mer kraftfulle enn de fleste andre konvensjonelle våpen, og brukes som raketter eller bomber. Flammekasterne ødelegger alt og alle rundt dem, tapper lungene for luft og påfører ofrene en smertefull død.

Det fryktinngytende våpenet utsletter alt den treffer etterfulgt av en dødelig sjokkbølge.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet skal det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet bruken av våpensystemet TOS-1A i Ukraina.

Det skriver blant annet The Times, Sky News og Daily Mail.

De fryktede vakuumbombene regnes som et svært farlig våpen med massiv ødeleggende kraft. Våpenet sender ut en voldsom ildkule før det suger opp alt oksygenet fra omgivelsene og kveler alt levende.

Våpenet regnes som et av de mest grusomme i sitt slag. Årsaken er at det har evne til å ødelegge menneskelige indre organer momentant, samtidig som det tapper lungene for luft og påfører ofrene en smertefull død.

Våpenet kan forårsake store sivile tap

Russlands president Vladimir Putin.

Ammunisjonen inneholder en form for bensinblanding. Når den treffer målet sprer den seg som en sky og eksploderer med en enorm varme- og sjokkeffekt.

At våpenet nå tas i bruk av russiske styrker på den ukrainske slagmarken sier noe om brutaliteten og intensiteten i kamphandlingene. Våpenet kan forårsake store sivile tap.

Termobariske bomber skal være ekstremt effektivt i kamp mot styrker som oppholder i festningsverk som skyttergraver, bunkere og pansrede kjøretøy. Det betyr at våpenet vil kunne egne seg godt i bykrig, noe russerne nå forbereder seg på i flere ukrainske byer.

– Hvor langt vil Putin gå for å oppnå sitt endelige mål, er ukjent

Allerede 3. mars uttalte Storbritannias forsvarsministeren Ben Wallace at de allierte hadde etterretningsinformasjon om at termobariske våpen var i ferd med å utplasseres på ukrainsk territorium.

– London er bekymret for hvor bredt de kan brukes. Hvor langt vil Putin gå, og hvilke våpen vil han godkjenne for å oppnå sitt endelige mål, er ukjent, men vi har sett bruken av enorme mengder artilleri. Vi har sett utplasseringen av termobariske artillerivåpensystem, og vi bekymrer oss for bruken av disse, sa Wallace under et besøk i Estland, skriver Reuters.

I de russiske styrkene har våpensystemet betegnelsen TOS-1. Ammunisjonen inneholder en form for bensinblanding, som sprer seg som en sky og eksploderer med enorm varme- og sjokkeffekt.

Flammekasterne ødelegger alt og alle rundt dem

Mens klasevåpen er forbudt i henhold til folkeretten, er ikke termobariske våpen, også kjent som drivstoff-luft-eksplosiver, eller «vakuumbomber», eksplisitt forbudt i bruk mot militære mål, skriver Forsvarets Forum.

Våpnene regnes som vesentlig mer kraftfulle enn de fleste andre konvensjonelle våpen, og brukes som raketter eller bomber. Flammekasterne ødelegger alt og alle rundt dem.

I de russiske styrkene har våpensystemet betegnelsen TOS-1. Ammunisjonen inneholder en form for bensinblanding, som sprer seg som en sky og eksploderer med enorm varme- og sjokkeffekt.

– Ekstremt ødeleggende

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole.

Det russiske rakettvåpenet har 24 missiler med en rekkevidde på opptil seks kilometer og kan tilintetgjøre alt i området der missilene treffer.

– TOS-1 tanks skyter ut raketter med sprenghoder, såkalte fuel air explosives, som skaper en dampsky som antennes, som igjen utløser en ildkule med en enorm temperatur. Det er svært sjokkartet, og effekten kan sammenlignes med napalm. Dette er også et våpen som er ment å gi et massivt ildsjokk i forkant av et angrep og på den måten avlede oppmerksomheten fra det som kommer. Effekten er momentant og hvis man ikke er forberedt, ekstremt ødeleggende, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, til VG.

En termobarisk bombe, også kalt vakuumbombe eller aerosolbombe, er en eksplosiv ladning der et drivstoff fordeler seg som en aerosol i luften. Deretter antennes drivstoffet og reagerer med oksygenet i luften, ifølge Wikipedia.

– Forbudt i Genèvekonvensjonene

Termobariske bomber har et høyere energiinnhold pr masseenhet enn vanlige bomber. Slik våpen produserer en kraftig trykkbølge. En termobarisk bombe inneholder normalt to sprengladninger.

Allerede 1. mars, én uke etter at Russland invaderte Ukraina, hevdet Ukrainas ambassadør til USA at Russland hadde brukte en vakuumbombe.

– De brukte vakuumbombe i dag, noe som er forbudt i Genèvekonvensjonene, sa ambassadør Oksana Markarova til journalister etter et møte med kongressrepresentanter i Washington mandag ifølge BBC.

La tsjetsjenske byer i grus



Russland har tidligere brukt vakuumbomber i Tsjetsjenia på 1990-tallet, ifølge Human Rights Watch. Den russiske krigføringen i Tsjetsjenia kostet nærmere 20.000 sivile livet, og minst 12.000 russiske soldater og politifolk døde, ifølge Aftenposten.

Under den blodige krigen, hvor både russiske og pro-russiske tsjetsjenske styrker begikk utallige brudd på menneskerettighetene, ble flere byer, deriblant hovedstaden Grosnyj, lagt i ruiner.

Nå frykter verdenssamfunnet at historien skal gjenta seg under Russlands angrep på Ukraina.