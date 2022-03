Russiske krigsfanger i Ukraina: – Vi blir skutt om vi vender hjem

Stillbilde fra en video som er gitt ut av det russiske forsvarsdepartementets presseavdeling 1. mars. Bildet skal vise russiske soldater gå ut av et russisk militærhelikopter etter å ha landet på et ikke navngitt sted i Ukraina. Foto: Presseavdelingen i Russlands forsvarsdepartement / AP / NTB

Russiske soldater som har blitt tatt til fange av ukrainske styrker, hevder at de går en mørk fremtid i møte, om de utleveres tilbake til hjemlandet.

Det var under en provisorisk pressekonferanse i Kyiv at fangede russiske soldater, omkranset av bevæpnede ukrainske soldater, hevdet at de frykter de vil møte en eksekusjonspelotong om de returnerer til Russland.

En av soldatene, fra Russlands 2. motoriserte infanteridivisjon fortalte at det ville være en kjølig mottakelse for ham i hjembyen, ifølge The Telegraph.

– I Russland er vi allerede ansett som døde. Jeg ble gitt muligheten til å ringe mine foreldre og de fortalte meg at en begravelse for meg allerede var forberedt.

– Om vi blir utlevert, så vil vi bli skutt av vårt eget folk, hevdet han overfor pressen.

En annen av soldatene hevdet at han ble skutt etter av sine egne medsoldater, da han forsøkte å beskytte sivile ukrainere nær byen Kharkiv 24. februar.

Omstridte pressekonferanser

Ukrainske soldater har hatt flere pressekonferanser med krigsfanger der det har vært viktig å få frem at de behandles bra og at de demoraliserte soldatene ikke visste hva de dro til.

Krigsfangene har også oppfordret russerne til ikke å tro på president Vladimir Putins «løgner».

Flere av fangene som er vist fram på denne måten, har sett svært lite komfortable ut og har stirret i gulvet under seansen. Noen av dem har også hatt skrubbsår og røde øyne.

Røde Kors reagerer

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) reagerer sterkt på slik behandling av fanger.

– Krigsfanger og sivile som er tatt til fange, skal behandles med verdighet, understreker ICRC.

– Fanger er absolutt beskyttet mot mishandling og eksponering for offentlig nysgjerrighet, inkludert bilder som spres offentlig og i sosiale medier, slår de videre fast.

Ifølge forsvarsledelsen er 200 russiske soldater tatt til fange siden invasjonen 24. februar. Det russiske forsvarsdepartementet opplyser å ha tatt 572 ukrainske krigsfanger. Ingen av disse tallene er bekreftet fra annet hold.

ICRC opplyser at de som følge av kamphandlingene ikke har kunnet oppsøke krigsfangene, noe de i henhold til Genèvekonvensjonen har rett til.