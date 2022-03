Stoltenberg: Krigen i Ukraina må ikke spre seg

Nato-sjefen Jens Stoltenberg taler til pressen på flybasen Lask i Polen 1. mars.

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreker igjen at Nato har et ansvar for å hindre at krigen i Ukraina ikke sprer seg utover landets grenser.