Putin vil sende «frivillige krigere» til Ukraina

Russlands president Vladimir Putin under et møte med regjeringsmedlemmer i Moskva torsdag. Les mer Lukk

NTB

President Vladimir Putin åpner for at frivillige krigere kan sendes til Ukraina. Russland hevder å ha mottatt over 16.000 «søknader» fortrinnsvis fra Midtøsten.