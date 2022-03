Zelenskyj: Nesten 100.000 har blitt evakuerte de siste dagene

NTB

Nesten 100.000 personer har blitt evakuerte fra ukrainske byer de siste dagene, sier president Volodymyr Zelenskyj i en videomelding.

Ifølge ham er havnebyen Mariupol og den nærliggende byen Volnovakha omringet av russiske styrker. Zelenskyj har anklaget russerne for å ha beskutt den humanitære korridoren ut av Mariupol og et samlingssted for evakuerte personer fra byen torsdag.

Den ukrainske presidenten anklaget også Russland for å lure ukrainerne i byene som er omringet.

I videoen kommenterte han også Russlands påstander om at Ukraina utvikler kjemiske våpen.

– Ingen kjemiske eller andre masseødeleggelsesvåpen blir utviklet i mitt land. Det vet hele verden, og dere vet det også, sa han rettet mot Russland.