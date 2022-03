WHO har bedt Ukraina ødelegge patogener på laboratorier

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt Ukraina ødelegge patogener som kan utgjøre fare og som er oppbevart på offentlige laboratorier.

WHO frykter sykdomsutbrudd i tilfelle laboratorier skulle bli ødelagt i den russiske invasjonen, ved at patogener sprer seg blant befolkningen, melder Sky News.

Patogen er et annet begrep for sykdomsfremkallende organismer, som virus og bakterier.

WHO opplyser til Reuters at organisasjonen har samarbeidet med offentlige laboratorier i Ukraina i mange år for å fremme sikker praksis som har til hensikt å hindre at patogener slipper ut, enten ved en ulykke eller med overlegg.

– Som del av dette arbeidet, har WHO gitt sterke anbefalinger til helsedepartementet i Ukraina og andre ansvarlige institusjoner om å ødelegge patogener for å hindre potensielle utslipp, står det i en uttalelse fra WHO.

WHO oppgir ikke informasjon om hvilke patogener det dreier seg om, eller om anbefalingene har blitt fulgt opp.

Den ukrainske avisen Kyiv Independent skriver på Twitter at landet har offentlige laboratorier der det forskes på hvordan man kan redusere trusler fra farlige sykdommer som kan berøre både dyr og mennesker, blant annet covid-19.