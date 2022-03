Zelenskyj: Vi står overfor en terrorstat

Ukrainas president Volodymyr anklager Russland for å ha hindret opprettelsen av en humanitær korridor fra Mariupol torsdag. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russlands angrep er «åpen terrorisme fra erfarne terrorister».

I en videotale natt til tirsdag sa Zelenskyj at rundt 100.000 mennesker er evakuert fra ukrainske byer i løpet av de siste to dagene. Men han anklager russiske styrker for å ha hindret opprettelse en humanitær korridor til den beleirede byen Mariupol, skriver The Guardian.

– Selv om vi gjorde alt vi kunne for å organisere en humanitær korridor, stanset ikke russiske styrker beskytingen. Til tross for det, besluttet jeg å sende en kolonne med lastebiler til Mariupol, med mat, vann og medisiner, sa han.

– Jeg er takknemlig overfor alle sjåførene, modige folk som sto klare til å gjennomføre dette oppdraget. Et viktig oppdrag. Men angriperne satte i gang et stridsvognangrep mot stedet der korridoren skulle gå. En livskorridor for Mariupol. De gjorde det med overlegg, sa presidenten, som lover å fortsatt forsøke å få levert humanitær hjelp til byen.

– Verden må få vite det. Verden må vedkjenne seg det. Vi står overfor en terrorstat, sa han.