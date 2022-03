FNs sikkerhetsråd skal diskutere russiske påstander om biologiske våpen

Fredag skal Russlands FN-ambassadør Vasilyj Nebenzia legge fram påstander om biologiske våpen i Ukraina. Foto: Richard Drew / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

FNs sikkerhetsråd skal fredag møtes for å diskutere russiske påstander om at USA samarbeider med Ukraina for å utvikle biologiske våpen.