Facebook åpner for uttalelser om vold mot russiske soldater

NTB

Facebook har som følge av invasjonen i Ukraina midlertidig lettet på reglene om hatske uttalelser og lar folk få oppfordre til vold på russiske styrker.

– Som resultat av den russiske invasjonen i Ukraina, har vi gitt midlertidig tillatelse til måter å uttrykke seg politisk på som normalt ville ha vært brudd på våre regler om voldelige uttalelser, slik som «død over russiske angripere», står det i en uttalelse fra Facebook-eier Meta.

Endringen åpner for å legge ut innlegg som tar til orde for død over Russlands president Vladimir Putin og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, ifølge interne eposter som Meta har sendt til innholdsmoderatorer.

Ifølge Reuters gjelder endringen brukere av Facebook og Instagram i Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Georgia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Ukraina og Ungarn.