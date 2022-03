NTB

Russland forbyr sine innbyggere å overføre penger til utlandet.

President Vladimir Putin har gjort dette som en del av et tiltak om å styrkeden russiske rubelen. Den har falt i verdi som følge av de vestlige sanksjonene mot Russlands invasjon av Ukraina.

I et dekret signert av Putin står det også at eksportører vil bli påbelagt å holde minst 80 prosent av inntektene sine i rubler for å støtte opp den russiske økonomien.