FN-sjef: Russiske angrep på sivile er helt uakseptable

FNs generalsekretær António Guterres gikk hardt ut mot Russland under hastemøtet mandag. Han fordømmer angrepet deres på Ukraina.

NTB

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer Russlands krigføring i Ukraina på det sterkeste.

– Selv om russiske angrep i stor grad er rettet mot ukrainske militæranlegg, har vi troverdige beretninger om at boligbygg, kritisk sivil infrastruktur og andre ikke-militære mål har fått store skader, sa Guterres under hastemøtet i FNs hovedforsamling i New York.

– Denne økende volden som resulterer i sivile dødsfall, inkludert barn, er totalt uakseptabel, la han til.

Guterres la også til at ingenting kan rettferdiggjøre bruken av atomvåpen, som Russland har satt i kampberedskap.