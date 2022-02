Russland anklages for bruk av klasevåpen

Organisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch anklager Russland for bruk av klasevåpen i Ukraina, og blant målene som er rammet er en barnehage og et sykehus. Dette bildet er fra en russisk militærøvelse i september 2020. Foto: AP / NTB

NTB

Russland har benyttet klasevåpen i Ukraina, slår Amnesty og Human Rights Watch fast.

Før helga ble en barnehage i Okhtyrka, der sivile hadde søkt tilflukt, truffet av i et angrep. Tre mennesker, blant dem et barn, ble drept.

Amnesty har undersøkt hendelsen og konkluderer med at barnehagen i Okhtyrka nordøst i Ukraina, der sivile hadde søkt tilflukt, ble truffet av klaseammunisjon fra en 220 mm Uragan-rakett.

– Angrepet ser ut til å være utført av russiske styrker som opererte i nærheten, og som har en skammelig historie med bruk av klasevåpen i befolkede områder, slår Amnesty fast.

Fredagens angrep i Okhtyrka kan ha vært en krigsforbrytelse, ifølge Amnesty.

Kan ikke rettferdiggjøres

– Man kan ikke rettferdiggjøre bruk av klasevåpen i befolkede områder, langt mindre nær barnehager, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

Ifølge Human Rights Watch ble det i forrige uke også benyttet klasevåpen under et angrep som rammet et sykehus i Vuhledar øst i Ukraina, der fire sivile ble drept og ti såret.

– Dette ubarmhjertige angrepet har drept og skadd sivile og rammet et sykehus, slår lederen for organisasjonens våpenseksjon, Stephen Goose fast.

Bilder og videoer

Journalistkollektivet Bellingcat har samlet rapporter om mulig bruk av klasevåpen i Ukraina og sier at slike våpen også ser ut til å være brukt gjentatte ganger i landets nest største by Kharkiv.

– Bilder og videoer i sosiale medier viser enda mer utstrakt bruk av slike våpen i sivile områder, ifølge Bellingcat, som blant annet gjengir opptak gjort fra en bil.

– Denne hovedveien går gjennom et boligområde og rett forbi en barnehage, konstaterer de.

Fordømmer

Den internasjonale kampanjen for å forby landminer (ICVL) og Klasevåpenkoalisjonen (CMC) fordømmer på det sterkeste Russland bruk av klasevåpen under invasjonen i Ukraina og krever umiddelbar stans i bruken av slike våpen.

– Klaseammunisjon er et våpen som rammer blindt, som i overveldende grad dreper og sårer sivile og som etterlater en dødelig arv som truer liv i mange år etterpå, heter det i en felles kunngjøring fra de to organisasjonene.

I 2007 lanserte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) en internasjonal prosess for å forby klaseammunisjon. Den munnet ut i en internasjonal konvensjon om forbud mot slike våpen, som 110 land nå har ratifisert. Russland er ikke blant dem. og det er heller ikke Ukraina.