Kreml: Britisk utenriksminister har skylden for økt atomberedskap

NTB

Russland øker atomberedskapen etter «totalt uakseptable» kommentarer fra den britiske utenriksministeren Liz Truss, hevder Kreml.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere sagt at han økte atomberedskapen som svar på «aggressive uttalelser» fra Nato-medlemmer. Men mandag la Kreml-talsperson Dmitrij Peskov direkte skylden på Truss, melder Interfax.

– Uttalelser ble gitt av forskjellige representanter på ulike nivåer om mulige krangler eller til og med konflikter mellom Nato og Russland, sa han på en pressebrifing.

Den britiske utenriksministeren Liz Truss.

– Vi mener at slike uttalelser er totalt uakseptable. Jeg vil ikke navngi den som sto bak disse uttalelsene, men det var den britiske utenriksministeren, la han til.

Det er ikke klart hvilke uttalelser Kreml viser til.

En ikke navngitt alliert av Truss har svart:

– Ingenting Liz har sagt rettferdiggjør den slags eskalering. Dette er tydelig gjort for å skape distraksjon fra situasjonen på bakken i Ukraina.

Kilden legger til at Truss alltid har omtalt Nato som en defensiv allianse og at hun står ved artikkel 5 som sier at en angrep mot én alliert er et angrep på alle.