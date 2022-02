Norgesgruppen kaster ut russiske varer – vil ha flere fra Ukraina

NTB

Russiske varer forsvinner fra butikkhyllene til alle Norgesgruppens butikker i solidaritet med Ukraina.

Dermed blir de russiske produktene ikke å finne hos Meny, Kiwi, Joker og Spar, skriver Nettavisen.

Det dreier seg om rundt 20 produkter, primært sukkervarer og skalldyr. Jobben skal gjøres i løpet av det neste døgnet, og varene fryses på lager.

– Det er ikke snakk om store mengder, men det er et viktig signal og et prinsipp at vi markerer avstand, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Samtidig vil Meny gjerne ha inn flere ukrainske varer i sine butikker, melder Kampanje.

– Våre tanker går til Ukraina. I solidaritet tar våre butikker nå ut alle varer som er fra Russland. Og for å støtte Ukraina, tar vi gjerne inn nye produkter fra Ukraina, sier administrerende direktør Vegard Kjuus i Meny.