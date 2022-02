Storbritannia: Forsyningsproblemer skaper problemer for russiske styrker i Ukraina

NTB

Russiske styrker i Ukraina hindres av hard ukrainsk motstand og logistiske problemer, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

– Størstedelen av president Vladimir Putins styrker står fortsatt 30 kilometer nord for Kyiv, framrykkingen deres har blitt forsinket av ukrainske styrker som forsvarer flyplassen Hostomel, som de hadde som mål å erobre på konfliktens første dag, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en oppdatering på Twitter.

De skriver at det pågår harde kamper rundt Tsjernihiv og Kharkiv, men at begge byene er under ukrainsk kontroll.

– Til tross for vedvarende forsøk på å hindre at detaljer om konflikten blir kjent for den russiske befolkningen, har de væpnede russiske styrkene for første gang blitt tvunget til å vedgå at det er russiske tap, skriver det britiske forsvarsdepartementet.