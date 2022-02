Flere av Russlands rikeste menn vender seg mot Putin

Misnøyen med den russiske invasjonen begynner nå å komme til overflaten også internt i den russiske eliten.

Hva det russiske folk mener om Putins ekstreme aggresjon mot Ukraina, er det hittil kommet få opplysninger om.

Det russiske statsapparatet har ingen interesse av å formidle hva som egentlig skjer i nabolandet. De rapporterer heller ikke om størrelsen på egne tapstall eller om interne protester etter en rekke demonstrasjoner i flere russiske byer.

Sensuren er streng, og de som våger å si høyt hva de mener enten i gatene eller på sosiale medier, blir raskt fengslet og forsøkt satt ut av spill på andre måter.

– Jeg er overbevist om at krig aldri kan være svaret

Men nå kommer det meldinger om at ikke bare russere på gateplan protesterer høylytt mot Putins krigføring. Misnøyen skal ha steget helt til topps i den russiske makteliten.

Blant de såkalte oligarkene, det vil si Russlands aller rikeste personer, kommer det nå signaler om at invasjonen ikke har bred støtte. I stedet advares det mot å drepe Russlands nærmeste naboer og legge Europas nest største land i ruiner.

– Jeg er overbevist om at krig aldri kan være svaret, skriver den russiske oligarken, Mikhail Fridman, som også har store eierinteresser i norsk olje- og gassindustri. Brevet er skrevet til de ansatte i investeringsgruppen Letter One. Fridman skal selv ha bekreftet overfor Financial Times at han har sendt brevet.

«Tragedie»



Den mektige forretningsmannen omtaler krigen i Ukraina som en «tragedie», og ber om en umiddelbar slutt på det han mener er «et blodbad».

To andre toneangivende russere, Oleg Deripaska, og Roman Abromovitsjs datter, Sofia, har også kommet med kritiske uttalelser hvor de tar klar avstand fra krigen. De understreker at dette er Putins krig, og ikke en beslutning som støttes av det russiske folk.

Sofia Abromovitsj la i helgen ut en melding på sosiale medier hvor hun skrev at «den største og mest suksessrike løgnen av Kremls propaganda er at de fleste russere støtter Putin».

Chelsea-eier gir fra seg eierskapet til stiftelse



Roman Abramovitsj sier fra seg ansvaret i Chelsea. Foto: Martin Meissner / AP / NTB Les mer Lukk

Roman Abramovitsj er en russisk-israelsk oljemilliardær, og er en av de mektigste russiske oligarkene. Abramovitsj regnes i dag som den niende rikeste personen i Russland og den 53. rikeste personen i verden.

Han har inntil nylig eid den engelske fotballklubben Chelsea, men i helgen kunngjorde han at han gir fra seg styringen til enstiftelse. Flere organisasjoner og politikere har tatt til orde for å fryse oligarkens eiendeler i Storbritannia.

At datteren nå åpenlyst flagger sitt antikrigsstandpunkt, vekker oppsikt.



– Vi trenger fred

Oleg Vladimirovitsj Deripaska er en russisk oligark, og regnes som norgesvenn. Han er grunnlegger og eier av Basic Element, en av de største russiske industrigruppene.

Nå sier han rett ut at han ikke hilser en krig velkommen.

– Vi trenger fred. Fredssamtaler må starte så snart som mulig, skriver han på sin Telegram-kanal. Ifølge Forbes er han god for cirka 35 milliarder kroner.

Den mektige forretningsmannen Mikhail Fridman er selv oppvokst i Ukraina. Derfor opplever han den blodige russiske offensiven også som en personlig belastning.

– Jeg er født i Vest-Ukraina og bodde der til jeg var 17 år. Foreldrene mine er ukrainske statsborgere og bor i Lviv, min favorittby», skriver Fridman i eposten, som er gjengitt av blant annet dn.no.

– Jeg tror de skjelver i buksene nå

– Disse tiltakene vil gjøre betydelig skade på president Vladimir Putins evne til å finansiere sin krig. De vil undergrave økonomien. Putin har satt seg som mål å knuse Ukraina, men samtidig ødelegger han sitt eget lands framtid, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Les mer Lukk

Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen mener Russlands rikeste nå risikerer enorme tap.

– Jeg tror de skjelver i buksene nå, sier han til VG. Borchgrevink viser til at EU har varslet at de vil fryse de private midlene til Russlands president, Russlands utenriksminister og andre sentrale personer, det vil si nye og gamle oligarker som sitter på store verdier.

Storbritannia har varslet tøffe sanksjoner mot mer enn 100 russiske individer og selskaper, deriblant Putins tidligere svigersønn. Ifølge The Guardian vil det bli lagt begrensninger på hvor mye penger russere kan ha i britiske banker.

– Vil gjøre betydelig skade på Putin

EU vil dessuten utestenge flere russiske banker fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

– Disse tiltakene vil gjøre betydelig skade på president Vladimir Putins evne til å finansiere sin krig. De vil undergrave økonomien. Putin har satt seg som mål å knuse Ukraina, men samtidig ødelegger han sitt eget lands framtid, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Utestengelsen vil blokkere eksport fra Russland og import til Russland. I tillegg vil midlene til Russlands sentralbank vil bli fryst, og russiske oligarker utestenges fra europeiske markeder.