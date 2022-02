Facebook advarer mot falske kontoer i krigen om sannheten i Ukraina

Et innlegg fra en verifisert kilde på Facebook viser en sak om USAs reaksjoner på det russiske angrepet. Den blå haken ved siden av profilnavnet er et tegn på at kilden er verifiserbar. Foto: AP Photo / NTB

NTB

Sosiale medier og falske nyheter er en frontlinje i krigen i Ukraina. Prorussiske grupper bruker falske kontoer til å spre feilinformasjon, advarer Facebook.

Ifølge Meta er det satt i gang en desinformasjonskampanje som tar i bruke falske og hackede profiler for å spre falsk informasjon som skal danne inntrykk av at Ukraina er en vestlig marionettstat.

Facebook-eieren varsler at flere kontoer er blitt blokkert. Det advares mot en organisert kampanje.

– De har satt opp nettsider som utgir seg for å være uavhengige nyhetssider og skapt falske kontoer i flere sosiale medier, som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram og også russiske Odnoklassniki og VK, skriver Meta.

Viste ukrainere som overga seg

En ukrainsk soldat nær Kharkiv lørdag. De ukrainske soldatene kjemper ifølge medier hardt mot de russiske styrkene, men falske kontoer på Facebook hevder at de overgir seg i hopetall. Foto: Andrew Marienko / AP / NTB Les mer Lukk

I noen tilfeller har de brukt profilbilder som trolig er skapt av kunstig intelligens, hevder Meta.

Nettverket skal ha lagt ut innlegg målrettet mot folk i Ukraina. Innleggene hadde ifølge Meta som mål å få folk inn på nettsider med falske nyheter om Ukrainas innsats for å forsvare landet fra den russiske invasjonen.

En av videoene som er blitt spredt på YouTube viser tilsynelatende ukrainske soldater som overgir seg til russiske styrker. Den videoen er falsk, mener Meta.

Bak innleggene står enkeltpersoner i Russland og Ukraina, samt grupper som NewsFront og SouthFront, varsler Meta. De to sistnevnte er ifølge USA spredere av falske nyheter som er knyttet til den russiske etterretningstjenesten.

De to gruppene var blant annet aktive i forsøket på å påvirke USAs presidentvalg i 2020 med falske nyheter, har USA advart mot og sagt at de får ordre fra toppnivå i den russiske regjeringen.

Økt hackeraktivitet

Metas sikkerhetsteam advarer også mot at en hackergruppe ved navn Ghostwriter har økt sin aktivitet mot militære ledere og journalister i Ukraina de siste dagene.

Gruppen benytter seg av såkalt phishing for å få ofrene til å trykke på misvisende lenker i et forsøk på å stjele påloggingsinformasjonen deres.

– Vi har tatt grep for å sikre kontoer vi mener denne trusselaktøren har målrettet seg mot. Vi har også blokkert domener som brukes til phishing av disse aktørene, sier Metas sikkerhetssjef Nathaniel Gleicher.

Facebook har også havnet i strid med russiske myndigheter etter at russiske statlige medier fredag mistet muligheten til å tjene penger på innlegg. Det førte til at Russland varslet at de ville begrense tilgangen til Facebook i landet, men det sier Gleicher at de ikke har sett tegn til.