Meldinger om eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv

NTB

Eksplosjoner kunne høres i Ukrainas hovedstad Kyiv og i landets nest største by Kharkiv tidlig mandag morgen, ifølge landets myndigheter.

I hovedstaden var det timene i forveien en stille natt, heter det i en kort uttalelse fra ukrainsk sikkerhets- og etterretningstjeneste, ifølge The Guardian.

– Eksplosjoner er blitt hørt igjen i Kyiv og Kharkiv. Før det var det rolig i den ukrainske hovedstaden i flere timer, står det i uttalelsen som er publisert i Telegram-appen tidlig mandag morgen, ifølge avisen.

Avisen Kyiv Independent skrev på Twitte r tidlig mandag morgen at flyalarmen gikk i Tsjernihiv og at innbyggerne ble oppfordret til å oppsøke nærmeste tilfluktsrom. Tsjernihiv ligger nord for Kyiv, nærmere grensene til Hviterussland og Russland.