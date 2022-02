Australia vil gi Ukraina militærhjelp

NTB

Australias regjering vil sende militærhjelp til Ukraina, men går ikke i detalj om hva slags utstyr det kan være snakk om.

I en kunngjøring fra regjeringen i Canberra mandag heter det at regjeringen vil sende «dødelig militærutstyr» til Ukraina, men uten å gå i detalj.

Kunngjøringen kommer etter at Australia fredag varslet at landet vil sende ikke-dødelig militærutstyr, medisinsk utstyr og et økonomisk bidrag på rundt 26 millioner kroner til et Nato-fond for å hjelpe Ukraina.

Australia har i likhet med en rekke andre land verden rundt innført sanksjoner mot blant annet president Vladimir Putin, samt personer i Hviterussland, ettersom landet støtter Russlands krig mot Ukraina.