Hviterussland åpner for å ha atomvåpen

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko avla stemme i folkeavstemningen i Minsk søndag. Foto: BelTA pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et flertall av hviterusserne sier i en folkeavstemning ja til en grunnlovsendring om å åpne for at landet kan ha atomvåpen, ifølge russiske nyhetsbyråer.