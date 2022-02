Ukrainas militærledelse: Søndag var en vanskelig dag

Ukrainske soldater går forbi de utbrente restene av et militærkjøretøy i hovedstaden Kyiv lørdag. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

NTB

Søndag ble en vanskelig dag for Ukrainas militære, heter det i et Facebook-innlegg fra landets generalstab.

Russiske styrker fortsatte søndag beskytning i nesten alle retninger, står det i innlegget, ifølge Reuters.

Generalstaben omtaler blant annet et russisk angrep mot flybasen i Vasylkiv sørvest for Kyiv, der ukrainske soldater var under angrep fra russisk artilleriild.