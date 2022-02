FN stemmer for å holde hastemøte i generalforsamlingen

NTB

FN har stemt for å holde et sjeldent hastemøte i generalforsamlingen om Russlands invasjon av Ukraina.

Også FNs sikkerhetsråd skal ha et hastemøte om krigen som foregår i Ukraina. Begge møtene skal foregå mandag.

I generalforsamlingen skal alle FNs 193 medlemmer få muligheten til å uttrykke sitt syn på invasjonen.

Russland stemte imot å samle til hastemøte, men har ikke vetomakt på dette nivået. I Sikkerhetsrådet har de allerede brukt vetomakten sin til å stanse en resolusjon som fordømmer invasjonen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Norge fortsetter å holde Russland ansvarlig for krigen i Ukraina.

– Russland har hindret Sikkerhetsrådet i å reagere. Men Russland kan ikke hindre Sikkerhetsrådet i å overføre behandlingen til FNs generalforsamling, der alle FNs medlemsland er representert. Derfor har Norge og flertallet av rådets medlemmer i dag bedt FNs generalforsamling om å avholde et ekstraordinært krisemøte om Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier Huitfeldt.

Hun peker på at sakens alvor gjør det nødvendig å gå til dette skrittet.

– Det er svært sjelden at Sikkerhetsrådet ber generalforsamlingen om å følge opp en så alvorlig sak som gjelder internasjonal fred og sikkerhet. Dette er et nødvendig skritt for å stille Russland til ansvar for sin ulovlige angrepskrig, etter at Russland blokkerte Sikkerhetsrådet i å utøve sin viktigste oppgave, nemlig å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Norge vil nå bidra til å mobilisere FNs medlemsland, sier Huitfeldt.