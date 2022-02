Johnson avfeier Putins atomtrussel

Storbritannias statsminister Boris Johnson avfeier Putins beslutning om å sette Russlands atomvåpen i høyberedskap og kaller det en distraksjon fra virkeligheten. Her tenner Johnson et lys i det ukrainske gresk-katolske eparkiet i London søndag. Jamie Lorriman / AP / NTB

NTB

President Vladimir Putins beslutning om å sette Russlands atomvåpen i høyberedskap blir møtt med både skepsis og vantro.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier søndag at utspillet er en avledning fra virkeligheten av det som skjer i Ukraina.

– Dette er et uskyldig folk som står overfor en totalt uprovosert aggressiv handling mot dem, og det som faktisk skjer er at de kjemper tilbake, kanskje med mer styrke og motstand enn det Kreml hadde regnet med, sa han.

En talsperson for FN sa søndag at ideen om en atomkrig er utenkelig.

– Bare ideen om en atomkonflikt er rett og slett utenkelig, sa Stephane Dujarric da han ble spurt om reaksjonen til FNs generalsekretær António Guterres på Putins trekk som en del av Ukraina-krisen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttrykte bekymring over Putins beslutning, og sa i et BBC-intervju at det viser hvor alvorlig situasjonen er.

En talsperson for Det hvite hus sa på sin side at den russiske presidenten fremsetter trusler som ikke eksisterer for å rettferdiggjøre ytterligere aggresjon.