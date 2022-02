Russiske Aeroflot innstiller alle fly til Europa

Fly fra Aeroflot parkert utenfor Moskva. Land etter land i EU stenger nå luftrommet for russiske fly. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Det russiske flyselskapet Aeroflot har innstilt alle sine fly til Europa etter at EU stengte luftrommet for alle russiske fly.

– Aeroflot innstiller flyginger på det europeiske rutenettverket fra 28. februar og inntil videre, skriver selskapet på sin nettside.

EU meldte søndag at unionen stenger luftrommet sitt for alle flyginger med russiske fly, både i og over EU, inkludert privatfly.

Russland har også fra før stengt sitt luftrom og sperret flyginger fra en rekke europeiske land, blant annet Storbritannia, Latvia, Estland og Litauen.